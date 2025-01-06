Частным приютам для животных в Удмуртии предоставят гранты

Частные приюты для животных и пункты их временного содержания в Удмуртии смогут претендовать на получение грантов за счет регионального бюджета. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, прием заявок стартует в январе 2025 года. Размер субсидии составит 1 млн руб. Прием заявок и проведение конкурсного отбора будет осуществлять Главное управление ветеринарии региона (ГУВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«Предоставление грантов поможет улучшить условия содержания животных в приютах и повысить качество их жизни. У нас есть частные приюты в Ижевске, Глазове, Можге и Сарапуле»,– отметила и.о. начальника ГУВ Удмуртии Ирина Крылова.

На получение гранта смогут претендовать юридические лица и ИП, работающие с животными без владельцев не менее 1 года. Деньги можно будет направить на организацию работы приюта — строительство вольеров для содержания собак.