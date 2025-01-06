В Тюмени в Рождественскую ночь запустят бесплатный общественный транспорт

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2025 года, в Тюмени будут работать бесплатные автобусные маршруты, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

После церковной службы, которая завершится в 02:00, три автобуса вместимостью до 100 пассажиров и один на более 150 мест будут курсировать от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13). Это позволит бесплатно вернуться домой после службы.

В информационном центре правительства Тюменской области также отмечают, что 6 января будет организована трансляция Рождественского богослужения из Софийско-Успенского кафедрального собора Тобольска. Посмотреть его можно на телеканале «Тюменское время» (21-я кнопка) в 23:45 и на канале «Россия 24» в 23:55.