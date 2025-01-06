В Казани на Рождество организуют спецподачу автобусов

В Казани 7 января, после ночной службы в Рождество Христово, организуют специальную подачу автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Общественный транспорт будет ждать пассажиров с 2:00 у остановки «КАИ». Автобусы отправятся по маршрутам № 10, 23, 30, 60 и 89. Сообщается, что транспортные средства будут доставлять местных жителей во все районы Казани.

До 8 января общественный транспорт столицы Татарстана будет работать по графику выходного дня.

Диана Соловьёва