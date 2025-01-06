5 января в Казани произошло 102 ДТП, пострадало три человека

В Казани 5 января поступило 102 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В ДТП пострадало три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

ДТП с пострадавшими произошли в результате проезда автомобиля на красный свет и наезда машины на скорости на стоящее транспортное средство. 11 ДТП были оформлены с материальным ущербом.

Вчера в городе задержали 10 владельцев автомобилей в состоянии опьянения. Установлено, что еще у трех водителей не было прав. В территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 10 граждан.

Диана Соловьёва