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В Казани каток в парке «Черное озеро» возобновил работу после закрытия на 4 дня

В Казани каток в парке «Черное озеро» снова открыт для посетителей. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Каток и пункт проката будут работать сегодня и завтра с 9:00 до 23:00 с техническим перерывом с 14:30 до 16:00. В 11:00 и 13:00 на огороженной территории катка состоятся бесплатные занятия по фигурному катанию. Вечером с 20:00 до 21:00 включат тематические музыкальные подборки.

Ранее каток и пункт проката в парке «Черное озеро» были закрыты со 2 по 5 января из-за погодных условий. В те дни наблюдалась плюсовая температура и мокрый снег. В Дирекции парков и скверов Казани пояснили, что льду нужно больше времени для восстановления.

Диана Соловьёва

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