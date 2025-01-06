В Челнах росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства Татарстана.

Около 14:00 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в ТЦ по пр. Автозаводской. Охранник увидел по видеомонитору, что один из посетителей спрятал под одеждой товар различного ассортимента и вышел из магазина.

Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего подозреваемого у выхода из ТЦ. При проверке выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Фигуранта объявили в розыск месяц назад.

Задержанного передали отделу полиции для дальнейшего разбирательства.

Диана Соловьёва