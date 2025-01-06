В Татарстане до -11 °C, слабая метель и гололедица

В Татарстане прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха ночью и утром составит -6...-11°. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Дневная температура составит около -4...-9°. В республике прогнозируют небольшой снег, днем он пройдет местами. В отдельных районах ожидается слабая метель.

Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

По предварительному прогнозу, 7 января температура воздуха продолжит понижаться: ночью она составит от -10 до -15°, а днем — от -5 до -10°.

Диана Соловьёва