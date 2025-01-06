Завод имени Дегтярева попросил взыскать с Минобороны более 100 млн рублей

Завод имени В. А. Дегтярева направил на рассмотрение суда второй иск к Министерству обороны на сумму более 100 млн руб. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС. Причины подачи иска не раскрываются.

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос <...> о взыскании 100 569 849 руб. 71 коп., <...> определила принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу»,— говорится в определении суда о назначении заседания.

Это уже второй многомиллионный иск к Минобороны от завода. В конце декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с военного ведомства в пользу завода 146 млн руб. задолженности, но подробности первого дела также не сообщаются.

Завод имени В. А. Дегтярева расположен в городе Ковров Владимирской области и специализируется на производстве пулеметов, стрелкового оружия, реактивных пехотных гранат (РПГ) и противотанковых ракет для нужд Минобороны. Предприятие выпускает пулеметы Калашникова ПКМ, пулемет КПВТ и противотанковый гранатомет РПГ-7.