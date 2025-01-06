В Эстонии отреагировали на атаку беспилотников на Ленинградскую область

Случаев нарушения воздушного пространства Эстонии во время атаки беспилотников на Ленинградскую область 4 января не зафиксировано. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханнит, слова которого приводятся в материале, высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могли провести операцию из Киевской области и избегали пролета БПЛА над крупными городами и объектами критически важной инфраструктуры. По его мнению, операторы FPV-дронов, стремясь минимизировать риски, выбирали извилистые маршруты, в результате чего беспилотным летательным аппаратам удалось достичь территории Ленинградской области.

4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что войска противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в небе над регионом. Согласно данным Минобороны России, помимо Ленобласти, в течение ночи атакам также подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская и Псковская области. В Белгородской области пострадал человек, также повреждена линия электропередачи.