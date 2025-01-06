Нью-Йорк первым из городов США введет плату за въезд в центр в час пик

Нью-Йорк стал первым городом США, где водители будут платить $9 за поездки в центр в час пик. Об этом говорится в опубликованном в газете Financial Times (FT) материале. Республиканцы уже призвали избранного президента США Дональда Трампа отозвать одобрение инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Gray, Reuters Фото: Adam Gray, Reuters

В менее загруженные периоды цена составит до $2,25 для въезда в Манхэттен с 21:00 до 5:00 по будням и с 21:00 до 09:00 по выходным. Для водителей небольших грузовиков предусмотрен тариф в размере $14,40, для крупнотоннажных автомобилей — $21,60.

Ожидается, что механизм позволит на 10% уменьшить количество автомобилей в центре города и в перспективе направить собранные $15 млрд на развитие системы общественного транспорта. Гендиректор городского транспортного управления (MTA) Янно Либер заявил, что план готовили на протяжении пяти последних лет.

Адвокаты из соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси хотели воспрепятствовать этой инициативе и ходатайствовали о судебном запрете, однако попытка не увенчалась успехом.

В 2024 году платформа мониторинга дорожного движения Inrix признала Нью-Йорк самым перегруженным городом мира. В среднем местные автомобилисты проводят в пробках 101 час в год, в результате городская экономика терпит убыток, равный $9,1 млрд.