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Число обращений в администрацию Сочи увеличилось на 2% за год

Администрация Сочи обработала в 2024 году почти 78 тыс. обращений от горожан, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста числа заявлений оказались минимальными за весь период работы муниципального центра управления (МЦУ), сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Из общего числа запросов 52 тыс. поступили в МЦУ, а 25,7 тыс. были оформлены в письменной форме. Мобильная приемная проконсультировала 4,7 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов.

Андрей Прошунин отметил, что снижение количества обращений связано с укреплением доверия к городским службам благодаря их оперативной работе. Также он подчеркнул, что 400 вопросов, поступивших от сочинцев во время последней «Прямой линии» губернатора, уже отработаны.

Нурий Бзасежев

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