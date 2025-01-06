На подъездах к Крымскому мосту полностью ликвидированы заторы

На автоподходах к Крымскому мосту с обеих сторон — Тамани и Керчи — нет автомобильных очередей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту в полночь 6 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По состоянию на 23:00 5 января движение оставалось свободным. Ранее, в 21:00, со стороны Тамани насчитывалось около 30 автомобилей.

Вместе с тем, со стороны Керчи заторов не наблюдается уже около двух часов.

Нурий Бзасежев