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Коммерсантъ FM
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На подъездах к Крымскому мосту полностью ликвидированы заторы

На автоподходах к Крымскому мосту с обеих сторон — Тамани и Керчи — нет автомобильных очередей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту в полночь 6 января.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По состоянию на 23:00 5 января движение оставалось свободным. Ранее, в 21:00, со стороны Тамани насчитывалось около 30 автомобилей.

Вместе с тем, со стороны Керчи заторов не наблюдается уже около двух часов.

Нурий Бзасежев

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