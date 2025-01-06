Автор текстов для звезд российской эстрады и поэт Олег Гегельский погиб на СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб поэт-песенник, ветеран боевых действий и инструктор по выживанию Олег Гегельский. Об этом сообщила его супруга Полина в интервью RT. 3 декабря во время выполнения боевой задачи он попал под артиллерийский обстрел.

«Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал... Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало»,— рассказала вдова поэта.

Олегу Гегельскому — уроженцу города Черкассы Украинской ССР — было 60 лет. Помимо музыкального образования, он получил два высших — педагогическое и гуманитарное, а также был мастером спорта по многоборью. Гегельский был членом Союза писателей России и Русского географического общества. Он — автор более 100 стихотворений, тексты которых исполняли, в частности, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и Николай Носков

В сентябре 2024 года Олег Гегельский подписал контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне спецоперации. Службу проходил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Вместе с супругой он воспитывал десятилетнего сына.