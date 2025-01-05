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Коммерсантъ FM
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Четверо детей и двое взрослых пострадали при атаке дрона в Харьковской области

При атаке FPV-дрона на автомобиль в Харьковской области пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщил глава администрации подконтрольной России части региона Виталий Ганчев. Все пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, уточнил он.

«Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи»,— сказано в сообщении господина Ганчева в Telegram.

В предыдущий раз об атаке FPV-дрона в Харьковской области Виталий Ганчев сообщал 30 декабря. Тогда, по его словам, дрон с прикрепленным к нему снарядом пытался атаковать социальный объект в селе Новоегоровка, но запутался в ветках деревьев и упал на землю.

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