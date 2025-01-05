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В 2025 году средняя страховая пенсия в Татарстане вырастет до 23 777 руб

В 2025 году средний показатель страховой пенсии в Татарстане увеличится до 23 777 руб. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

С 1 января 2025 года страховые пенсии по старости в Татарстане проиндексированы на 7,3%. Повышение затрагивает более 1 млн 30 тыс. жителей республики.

Эдуард Вафин отметил, что процент увеличения будет одинаковым для всех, сумма прибавки у каждого пенсионера будет разной, так как зависит от размера пенсии до индексации.

Влас Северин

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