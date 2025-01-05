В Абхазии объявили 6 января днем траура из-за гибели пятерых детей при пожаре

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба объявил 6 января днем траура в республике из-за гибели пятерых детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба и. о. президента Абхазии.

В связи с трауром во всех государственных учреждениях будут приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменены развлекательные мероприятия и передачи, уточнили в пресс-службе.

Пожар в частном доме в селе Саберио Гальского района произошел сегодня утром, 5 января. Погибли пять сестер, младшей из которых было четыре месяца, сообщил глава МЧС республики Лев Квициния агентству «Апсныпресс». Во время возгорания дома находилась бабушка детей, ее удалось спасти.