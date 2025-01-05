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В Новочеркасске в 2025 году откроют мемориал в честь погибших бойцов СВО

В Новочеркасске реализуется масштабный проект по увековечению памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко

Фото: Telegram-канал главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко

В рамках проекта на городском кладбище планируется установить мемориал в память о погибших участниках СВО до конца 2025 года. По словам господина Лысенко, макет памятника будет согласован с близкими бойцов.

Также завершено благоустройство первого сектора воинских захоронений на Аллее воинской славы и доблести. Там установили надгробия и уложили плитку.

Кроме того, продолжается работа по изготовлению и установке надгробий во втором секторе. В настоящее время не все родственники погибших смогли передать портреты.

Анастасия Казуков

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