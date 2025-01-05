Проект подъема фрагментов танкеров со дна моря Минтранс согласует с РПН

Проект подъема затонувших фрагментов судов со дна Черного моря сейчас находится в стадии разработки. Когда он будет готов, его согласуют с Росприроднадзором, сообщает Минтранс России.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега.

На Кубани в связи с катастрофой действует режим ЧС федерального масштаба. Также региональные режимы ЧС объявили власти республики Крым и Севастополя.

Михаил Волкодав