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Донские спасатели отправились на Кубань для очистки побережья от мазута

53 донских сотрудника МЧС отправились в Краснодарский край для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Минприроды России

Фото: Минприроды России

Специалисты из Ростовской области будут убирать разлившиеся из танкера нефтепродукты и загрязненный грунт, а также заниматься их транспортировкой.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в море. Затем нефтепродукты начало выбрасывать на берег.

Анастасия Казуков

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