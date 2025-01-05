Донские спасатели отправились на Кубань для очистки побережья от мазута
53 донских сотрудника МЧС отправились в Краснодарский край для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Минприроды России
Специалисты из Ростовской области будут убирать разлившиеся из танкера нефтепродукты и загрязненный грунт, а также заниматься их транспортировкой.
15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в море. Затем нефтепродукты начало выбрасывать на берег.