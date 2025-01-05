Мазутные пятна зафиксированы вдоль песчаной береговой линии Анапы
В ходе вертолетного облета власти зафиксировали мазутные пятна и нефтяные пленки у песчаной береговой линии Анапы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В контрольном облете вместе с руководством края и территориальных управлений Рсоспотребнадхзора и МЧС принял участие помощник президента РФ Руслан Эдельгериев.
Они осмотрели территорию от Малого Утриша до поселка Витязево. «Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии. Это сохраняет угрозу повторных выбросов на берег»,— говорится в сообщении.
Информация передана в федеральные ведомства для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности.