Мазутные пятна зафиксированы вдоль песчаной береговой линии Анапы

В ходе вертолетного облета власти зафиксировали мазутные пятна и нефтяные пленки у песчаной береговой линии Анапы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В контрольном облете вместе с руководством края и территориальных управлений Рсоспотребнадхзора и МЧС принял участие помощник президента РФ Руслан Эдельгериев.

Они осмотрели территорию от Малого Утриша до поселка Витязево. «Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии. Это сохраняет угрозу повторных выбросов на берег»,— говорится в сообщении.

Информация передана в федеральные ведомства для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности.

Михаил Волкодав