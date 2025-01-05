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ХК «Автомобилист» в гостях проиграл «Трактору»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл челябинской командой «Трактор» со счетом 0:2. Матч FONBET Чемпионата КХЛ проходил в Челябинске, встреча состоялась 5 января.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игра была напряженной с множеством опасных моментов, но ни одна из команд не смогла открыть счет в первом и втором периодах. В третьем периоде ситуация изменилась: Бадди Робинсон и Стивен Кэмпфер забили по одной шайбе, что принесло «Трактору» победу.

По данным «Спорт-Экспресс», ХК «Автомобилист» набрал 48 баллов после 40 игр и занял пятую позицию. Команда Николая Заварухина потерпела третье поражение подряд.

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