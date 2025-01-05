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Глава Чишминского района пригрозил оставить жителей без ледового городка

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров пообещал, что на следующий год в микрорайоне Сахарный завод (относится к поселку Чишмы) не будет новогоднего городка. Поводом для такого решения стало повреждение ледовых скульптур и горки.

«Не первый год мы сталкиваемся здесь с варварским отношением к нашим стараниям в создании праздничного оформления новогоднего городка. Я разочарован и мириться с хамством не намерен»,— написал господин Мансуров во «Вконтакте».

Идэль Гумеров

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