Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов дома, где жил Ярослав Гашек

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах по нарушению прав жильцов многоквартирного дома по улице Куйбышева в городе Самаре. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что ранее в СМИ сообщалось о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Куйбышева, являющегося памятником архитектуры. «После проведенного одиннадцать лет назад капитального ремонта кровли, в ходе которого были допущены многочисленные нарушения, помещения здания, 1917 года постройки, систематически затапливаются. В результате в квартирах образовались сырость и плесень, на стенах появились трещины, потолочные перекрытия стали разрушаться. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к устранению дефектов не принято», — указывает ИЦ СКР.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин также потребовал затем доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Речь идет о доме №98 по ул. Куйбышева, известном как Дом Винника (дом кронштадтского мещанина, крупного домовладельца Александра Винника, построенный в 1917 году. В октябре 2022 года дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. В этом доме с апреля по июнь 1918 года жил чешский писатель-коммунист Ярослав Гашек, автор известного романа «Похождения бравого солдата Швейка». Накануне местные СМИ сообщали, что жители этого дома уже несколько лет жалуются на свою управляющую компанию, которая не ремонтирует кровлю здания. о словам жильцов, после капремонта, выполненного в 2014 году, кровля просела и осадки протекают через несколько этажей. Накануне Нового года, в связи с оттепелью, проблема вновь обострилась, что и вынудило жителей обратиться в местные СМИ.

Андрей Васильев