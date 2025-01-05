ГК «Ростов-Дон» обыграл «Черноморочку» в первом матче 2025 года

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл новороссийскую «Черноморочку» в первом матче женской Суперлиги 2025 года. Игра состоялась 5 января на футбольном манеже донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Как сообщает пресс-служба клуба, матч завершился со счетом 44:30 в пользу гандболисток «Ростов-Дона». Лучшим игроком стала Анастасия Лагина.

«Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Клуб набрал 34 очка. «Черноморочка» находится на втором месте с 26 очками.

Анастасия Казуков