Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Магнитогорска помогла восстановить права ликвидатора аварии на ЧАЭС

В Магнитогорске прокуратура через суд добилась восстановления прав ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ему в течение двух лет не выплачивалась ежегодная компенсация, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

К правоохранительным органам обратился житель Правобережного района Магнитогорска. Установлено, что ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС в 2022 и 2023 годах не выплачивалась компенсация на оздоровление.

Прокурор обратился в суд с иском к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области с требованием взыскать выплаты в пользу магнитогорца. Заявление было удовлетворено, компенсация ликвидатору начислена.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...