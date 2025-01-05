Прокуратура Магнитогорска помогла восстановить права ликвидатора аварии на ЧАЭС

В Магнитогорске прокуратура через суд добилась восстановления прав ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ему в течение двух лет не выплачивалась ежегодная компенсация, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

К правоохранительным органам обратился житель Правобережного района Магнитогорска. Установлено, что ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС в 2022 и 2023 годах не выплачивалась компенсация на оздоровление.

Прокурор обратился в суд с иском к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области с требованием взыскать выплаты в пользу магнитогорца. Заявление было удовлетворено, компенсация ликвидатору начислена.