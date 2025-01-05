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СК разыскивает подозреваемых в убийстве 31-летнего жителя Вадского округа

В Вадском округе Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту убийства 31-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном СУ СК, тело жертвы обнаружили на улице Советской в селе Вад 3 января.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У погибшего — огнестрельное ранение головы и множественные ножевые ранения. Судмедэкспертиза показала, что потерпевший умер на месте от ножевых ран. Подозреваемые в преступлении пока не найдены.

Галина Шамберина

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