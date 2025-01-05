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Председатель СК России поручил подготовить доклад о ДТП с автобусами в центре Перми

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту столкновения двух автобусов в центре Перми. Об этом сообщается на сайте СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ДТП произошло 4 января в Ленинском районе города на перекрестке улиц Ленина и Попова. Водитель пассажирского автобуса допустил столкновение с другим автобусом, находившимся на остановке. В результате столкновения пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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