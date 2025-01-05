На трассе «ЦивильскУльяновск» в массовом ДТП погиб водитель

Прокуратура Цильнинского района проводит проверку в связи с ДТП, в котором погиб человек, сообщила в воскресенье прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным ведомства, 5 января на трассе «ЦивильскУльяновск» произошло столкновение автомобилей марок Lada vesta, Hyundai и Lada Granta. Две машины в результате ДТП вынесло в кювет. Водитель автомобиля Lada Granta скончался до приезда скорой медицинской помощи. По мнению очевидцев, сопутствующей причиной ДТП могла стать скользкая и недостаточно очищенная дорога, покрывшаяся коркой льда после оттепели и затем начавшегося снижения температуры наружного воздуха.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.

Андрей Васильев