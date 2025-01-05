Пермский аэропорт был временно закрыт по приказу минобороны РФ

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали временные ограничения на работу аэропорта Большое Савино. Как сообщает 59.ru со ссылкой на замминистра территориальной безопасности Альберта Марданова, в аэропорту по приказу федерального министерства обороны был введен режим «ковер».

«Не стоит беспокоиться, у нас существуют определенные алгоритмы работы и мы действуем согласно установленным инструкциям, поэтому панике поддаваться не нужно, все в штатном режиме, ситуация на контроле» — цитирует господина Марданова 59.ru. Заместитель министра добавил, что на данный момент Пермскому краю не угрожает атака БПЛА.

Сигнал «Ковер» подают силы ПВО при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. «Ковер» требует немедленную посадку или уход из зоны действия режима всех бортов, находящихся в воздухе, кроме самолетов МЧС и ВВС. Аэропорт «Большое Савино» не работал сегодня примерно с 12.00 до 13.00 по местному времени. По данным Росавиации, в период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Пермь, совершил посадку на запасном аэродроме Кольцово в Екатеринбурге.