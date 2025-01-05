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В Татарстане на дорогах регионального значения работают 374 снегоуборочные машины

В Республике Татарстан на дорогах регионального значения работают 374 единицы снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В ночное время на региональных дорогах задействовали 253 машины.

За сутки на снегоуборочные работы расходовали 5223 тонны песко-соляной смеси, 137 тонн соли и 68 тонн солевого раствора. Всего в автотранспортном парке дорожной техники для содержания региональных дорог — 1109 единиц машин.

Влас Северин

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