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Обвиняемого в избиении екатеринбурженки до состояния комы арестовал суд

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Марата Курбанова, обвиняемого в нападении на женщину 31 декабря по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый нанес несколько ударов по голове своей подруге, после чего она потеряла сознание и впала в кому. Женщину обнаружили через несколько дней. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте до 2 марта 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщал портал Е1, пострадавшей 32 года, ее нашла в квартире на Уралмаше подруга. Известно, что обвиняемый являлся ее новым знакомым.

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