В штате Орегон вагон грузового поезда упал в реку при обрушении моста

В американском городе Корваллис (штат Орегон) обрушился эстакадный мост, сообщил телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR). В момент обрушения по мосту ехал грузовой поезд, один из 19 вагонов с карабамидом провалился в реку Мэри. Никто не пострадал.

Городская полиция призвала жителей города избегать места происшествия. В материале телеканала говорится, что в воду реки Мэри могли попасть химические вещества. Сейчас экстренные службы устанавливают на месте боновые заграждения, чтобы избежать дальнейшей утечки.

Карабамид (он же — мочевина) — диамид угольной кислоты, хорошо растворимый в воде. Химическое соединение используют в качестве азотного удобрения (содержание азота 46%), для очистки от оксидов азота дизельных двигателей, в качестве пищевой добавки, в дерматологии и косметологии.