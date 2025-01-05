Самара получила новые трехсекционные трамваи

В Самару прибыли три новых трехсекционных трамвая «Витязь М», сообщил в субботу мэр Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава города отметил, что это низкопольные вместительные вагоны, с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверями и мягкими сиденьями.

Господин Носков отметил, что «это только начало», и в течение 2025 и 2026 годов планируется выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок». Таким образом, подвижной состав трамваев будет обновлен более чем наполовину, и это позволит ликвидировать проблему поломок и невыхода вагонов на линию.

Трамваи «Витязь М» приобретены в лизинг. Контракт о финансовой аренде был заключен в июне минувшего года муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» с АО «Сбербанк Лизинг» как с единственным поставщиком. Стоимость контракта — 709,8 млн руб. Производителем трамваев является ООО «ПК Транспортные системы».

Андрей Васильев