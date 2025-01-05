«Амкар» возьмет вратаря в аренду у «Ахмата»

В пермский футбольный клуб «Амкар» на правах аренды перейдет вратарь «Ахмата» Ризван Ташаев. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Ранее голкипер находился в аренде в казанском «Соколе». За эту команду двадцатиоднолетний вратарь сыграл 12 матчей, в которых пропустил 18 мячей. На его счету три «сухие» игры. До лета 2024 года Ташаев на правах аренды выступал в составе брянского «Динамо». «Амкар» еще не подтверждал факта аренды и в составе пермского клуба пока один новичок-это нападающий Никита Голдобин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ