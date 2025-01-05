Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Амкар» возьмет вратаря в аренду у «Ахмата»

В пермский футбольный клуб «Амкар» на правах аренды перейдет вратарь «Ахмата» Ризван Ташаев. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Ранее голкипер находился в аренде в казанском «Соколе». За эту команду двадцатиоднолетний вратарь сыграл 12 матчей, в которых пропустил 18 мячей. На его счету три «сухие» игры. До лета 2024 года Ташаев на правах аренды выступал в составе брянского «Динамо». «Амкар» еще не подтверждал факта аренды и в составе пермского клуба пока один новичок-это нападающий Никита Голдобин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...