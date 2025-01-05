В Татарстане в 2025 году самые высокие зарплаты мигрантов превысят 200 тыс. рублей

Самой высокооплачиваемой должностью для иностранных специалистов в Татарстане станет вице-руководитель кружка в школе, их зарплата составит 220 тыс. руб. в месяц. Руководители кружков же будут получать меньше — около 197 тыс. руб. Об этом сообщает РБК.

В Москве иностранец на должности председателя правления может получать до 380 тыс. руб. в месяц. В столице также предлагают высокие зарплаты для менеджеров (275 тыс. руб.), спортсменов-инструкторов (250 тыс. руб.) и мастеров брынзоделов, бланшировщиков и директоров департаментов (по 230 тыс. руб.). Однако на нижнем уровне зарплаты значительно ниже: поварам и пекарям предлагают от 20 тыс. руб., массажистам — около 23 тыс. руб., а конструкторам одежды — 25 тыс. руб. в месяц.

Влас Северин