Один человек погиб в сгоревшем жилом доме в Орске

В Оренбургской области за минувшие сутки случилось девять пожаров сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в Орске произошел пожар на улице Сергея Лазо. Огнем поврежден жилой дом на площади 90 кв. метров. Погиб мужчина 1961 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Неисправность электрооборудования и нарушение правил безопасности при обращении с ним стали причиной пожара и в Новотроицке, где была огнем повреждена квартира на ул. Уральской. Спасены пять человек, в том числе двое детей. Так же, из-за высокой нагрузки и аварийного режима работы электрооборудования, произошел пожар в квартире хутора Степановского Оренбургского района. Спасены семь человек.

Неисправный дымоход едва не стал причиной трагедии в селе Буланово Октябрьского района, где угарным газом отравились 61-летний мужчина и восьмилетний ребенок. Установлено, что причиной инцидента стала неисправность в трубе дымохода, от чего угарный газ пошел в дом.

Андрей Васильев