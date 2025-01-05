Военным передали новогодние подарки от жителей Азовского района
Посылка со сладостями от жителей Азовского района передана военным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Пресс-служба администрации Азовского района
Сладкие новогодние подарки собрали в рамках предновогодней акции «Коробка добра». Ее проводила администрация Азовского района.
Получателем посылки стала одна из воинских частей противовоздушной обороны, которая прикрывает небо над Ростовской областью от ракет и беспилотников.