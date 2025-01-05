Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военным передали новогодние подарки от жителей Азовского района

Посылка со сладостями от жителей Азовского района передана военным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Азовского района

Фото: Пресс-служба администрации Азовского района

Сладкие новогодние подарки собрали в рамках предновогодней акции «Коробка добра». Ее проводила администрация Азовского района.

Получателем посылки стала одна из воинских частей противовоздушной обороны, которая прикрывает небо над Ростовской областью от ракет и беспилотников.

Анна Анисова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...