Военным передали новогодние подарки от жителей Азовского района

Посылка со сладостями от жителей Азовского района передана военным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Азовского района Фото: Пресс-служба администрации Азовского района

Сладкие новогодние подарки собрали в рамках предновогодней акции «Коробка добра». Ее проводила администрация Азовского района.

Получателем посылки стала одна из воинских частей противовоздушной обороны, которая прикрывает небо над Ростовской областью от ракет и беспилотников.

Анна Анисова