Управляющий пермской аптечной сети оспорил сделки его учредителя на сумму свыше 0, 5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал недействительным серию сделок ООО «Годовалов» с его совладельцем Николаем Шавриным. Как следует из карточки дела, сначала господин Шаврин получил в ООО три займа на общую сумму 518 млн руб. Погасить он их должен был в 2018, 2023 и 2024 годах. Также господин Шаврин арендовал некое имущество у ООО. Задолженность господина Шаврина по указанным договорам в пользу ООО «Годовалов» составила 232, 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вторым этапом сделки, по версии управляющего, стало приобретение бизнесменом приобрел право требования к ООО «Аптеки 36, 6 Западная Сибирь» на сумму в 804 млн руб. стоимость покупки составила 45 млн руб. (5% от требований). В дальнейшем часть требований господин Шаврин уступил своему партнеру Андрею Годовалову: в результате заключенной сделки у Шаврина остались права требования к ООО на сумму 369 млн руб., а у Годовалова – на 434 млн руб.

Третья часть спорной сделки заключалась в том, что господин Шаврин уступил ООО «Годовалов» оставшиеся требования на 369 млн руб. Потом ООО «Годовалов» и господин Шарвин заключили соглашение. По нему стороны согласились зачесть требования друг к другу – на сумму 597 млн руб. задолженности ООО «Годовалов» перед Шавриным, возникшей вследствие неисполнения обязательства по оплате требования к ООО «Аптеки 36, 6 Западная Сибирь», и задолженности Шаврина Н.М. перед ООО «Годовалов» в размере 596 млн руб., возникшей вследствие неисполнения обязательств господином Шаврина Н.М. по договорам займа и договорам аренды.

Арбитражный управляющий ООО «Годовалов» посчитал, что зачет требований между Шавриным и ООО был неравноценным. Так, права требований к ООО «Аптеки 36, 6 Западная Сибирь» на сумму 804 млн руб. были куплены за 45 млн руб., тогда как впоследствии указанные права были перепроданы в 26 раз больше. Кроме того, при фактически выданных Шаврину займах в 518 млн руб. ООО «Годовалов» были переданы ничем не обеспеченные права требования к обществу, без каких-либо активов.

В итоге судом все указанные сделки были расторгнуты. Также суд постановил взыскать с господина Шаврина в пользу ООО «Годовалов» 152 млн руб. Напомним, в 2023 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.