Экономия на торгах сократилась в Нижегородской области на 1,2 млрд рублей

Госучреждение «Центр размещения заказа Нижегородской области» сэкономило на торгах за 2024 год 1,6 млрд руб. По информации областного минэкономразвития, в течение года центр провел более 1,5 тыс. торгов на 46,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году на 1,6 тыс. торгов общей суммой 44,8 млрд руб. сэкономили 2,8 млрд руб. То есть, за год экономия снизилась на 1,2 млрд руб.

На один состоявшийся лот в 2024 году поступило в среднем четыре заявки. По закупкам на капремонт социально значимых учреждений сэкономили 476,7 млн руб. На ремонте и содержании автодорог и объектов транспортной инфраструктуры — 343,5 млн руб., на проектировании — 196 млн руб.

По словам министра экономики Дениса Исмагилова, ежегодно отмечается высокая доля нижегородских компаний в общем объеме исполнителей и поставщиков. В 2024 году с местными организациями заключили около 70% от общей суммы контрактов.

Галина Шамберина