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Пострадавшие в ДТП с автобусами в центре Перми направлены на амбулаторное лечение

Пятеро пострадавших во вчерашнем ДТП с участием пассажирских автобусов отправлены на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Пермского края.

Фото: telegram-канал «МЧС Пермского края»

Фото: telegram-канал «МЧС Пермского края»

Столкновение двух пассажирских автобусов произошло 4 января в центре Перми на перекрестке улиц Ленина и Попова. В ДТП пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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