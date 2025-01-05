Пострадавшие в ДТП с автобусами в центре Перми направлены на амбулаторное лечение
Пятеро пострадавших во вчерашнем ДТП с участием пассажирских автобусов отправлены на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Пермского края.
Фото: telegram-канал «МЧС Пермского края»
Столкновение двух пассажирских автобусов произошло 4 января в центре Перми на перекрестке улиц Ленина и Попова. В ДТП пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).