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Пять человек погибли на трассе М5 «Урал» под Оренбургом

Прокуратурой Оренбургской области контролируется ход расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом в Переволоцком районе Оренбургской области, сообщило ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в субботу, в 17:25 на 360 км трассы М5 «Урал» (подъезд к Оренбургу) произошло ДТП с участием трех автомобилей — Toyota Corolla, Skoda Fabia и грузовика Scania. От травм погибли пять человек. По данным регионального УМВД все погибшие находились в легковых автомобилях один погибший — водитель Skoda Fabia, четверо погибших находились в Toyota Corolla. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одного из легковых автомобилей на встречную полосу. Toyota Corolla совершил лобовое столкновение и был смят большегрузом, Skoda Fabia в результате ДТП был прижат к ограждению трассы.

По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Андрей Васильев

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