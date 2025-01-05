Аэропорты Ижевска, Казани, Перми и Нижнекамска возобновили работу

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани, Перми и Нижнекамска. Аэропорты приостанавливали работу в целях безопасности.

Ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты с 10:31 мск, аэропорта Перми — с 11:00 мск. В период их действия на запасных аэродромах совершили посадку пять самолетов, следовавших в Казань, один, направлявшийся в Нижнекамск, а также два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск.

Утром 5 января в Росавиации также сообщали о приостановке работы авиагавани Саратова. Она возобновила работу с 8:30 мск. С какого времени была приостановлена работа пяти воздушных гаваней, представитель Росавиации не уточнял. О введении ограничений в аэропортах Ижевска, Нижнекамска и Перми господин Кореняко написал в 10:06 мск, в аэропорту Казани — в 8:21 мск.

По данным Минобороны, в ночь на 5 января средства ПВО сбили 61 беспилотник в пяти российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями — 37 и 20 соответственно. Атакам также подверглись Воронежская, Белгородская и Орловская области.