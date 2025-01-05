NYT: премьер Италии Мелони и Трамп провели неформальную встречу в США

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и избранный президент США Дональд Трамп провели неформальную встречу в гольф-клубе политика в Мар-а-Лаго (Флорида), сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. О чем шла речь на встрече — неизвестно. Тем не менее издание отмечает, что визит укрепил надежду сторонников итальянского премьера, что госпожа Мелони станет «главным союзником Трампа в Европе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джорджия Мелони

Фото: Italian Government, Reuters Дональд Трамп и Джорджия Мелони

Фото: Italian Government, Reuters

По данным издания, господин Трамп и госпожа Мелони также посетили показ фильма «Дилемма Истмена: закон или правосудие». На показе присутствовали потенциальные члены будущей администрации Дональда Трампа Марк Рубио и Скотт Бессент.

NYT отмечает, что встреча политиков состоялась за несколько дней до того, как действующий президент США Джо Байден посетит Италию. 9–12 января у господина Байдена запланированы встречи с госпожой Мелони, а также с папой римским Франциском.

С момента избрания 5 ноября 2024 года резиденцию Дональда Трампа посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей и канадский премьер Джастин Трюдо.