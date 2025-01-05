Аэропорт Перми приостановил работу

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Ранее работу временно приостановил аэропорт Казани. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. План «Ковер» в отношении аэропорта Перми вводится впервые за время СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт "Пермь" Фото: аэропорт "Пермь"

О введении ограничений в аэропортах трех городов представитель Росавиации Артем Кореняко написал в 10:06 мск. Он также сообщил, что ранее временные ограничения также действовали в аэропорту Саратова, с 8:30 мск воздушная гавань возобновила работу. Около 8:20 мск работу приостановил аэропорт Казани.

Согласно расписанию пермского аэропорта, пока отменен прилет рейса авиакомпании «Россия» из Москвы. Также задерживаются прибытие столичного рейса «Аэрофлота» и рейса «ЮВТ Аэро» из Тюмени. На вылет отменен рейс до Ижевска и задерживается вылет рейса в Когалым. Рейсы из узбекского Намангана и из Москвы «Аэрофлота», которые должны были приземлиться в Перми, перенаправлены в Екатеринбург, сообщается в расписании пермского аэропорта.

Конкретные причины введения ограничений не уточнялись. Утром Минобороны сообщало, что в ночь на 5 января средства ПВО сбили 61 беспилотник в пяти российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями — 37 и 20 соответственно. Атакам также подверглись Воронежская, Белгородская и Орловская области.