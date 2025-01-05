Экс-сотруднику минздрава Башкирии ужесточили приговор за халатность

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему начальнику отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения республики Светлане Хусаиновой. В июле 2024 года Кировский райсуд Уфы признал ее виновной в халатности, повлекшей особо крупный ущерб, и приговорил к 400 часам обязательных работ. Однако из-за срока давности чиновницу освободили от наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии удовлетворил представление прокуратуры и увеличил срок обязательных работ до 450 часов, но от наказания госпожу Хусаинову по-прежнему освободили. В период с февраля 2020 года по июнь 2021 года из-за ее халатности были списаны и уничтожены лекарства и медицинские изделия на сумму 25 млн руб., предназначенные для льготного обеспечения пациентов, включая онкобольных, установили в судах.

Светлана Хусаинова не признала вину Однако, по мнению судов, она не проконтролировала своевременное распределение препаратов в аптеки. Светлана Хусаинова уволилась с должности в июне 2021 года по собственному желанию.

Венера Хисамова