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30 муниципалитетов Башкирии не будут вводить туристический налог

В Башкирии 30 муниципальных образований не планируют вводить туристический налог, сообщил РБК Уфа со ссылкой на региональное министерство предпринимательства и туризма. В 13 районах налог будет действовать только в некоторых селах.

На ноябрь 2024 года решение о введении туристического налога (не менее 100 руб. в сутки) принято в 20 муниципалитетах, включая Абзелиловский, Бакалинский, Балтачевский и другие. С января 2025 года муниципалитеты получили право самостоятельно устанавливать этот налог.

Туристический налог будет поступать в местные бюджеты. Налогоплательщиками станут организации и физические лица, владеющие средствами размещения. Объектом налогообложения будут услуги по предоставлению временного проживания в средствах размещения из специализированного реестра, который ведет Федеральная служба по аккредитации.

Олег Вахитов

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