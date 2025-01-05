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После ночного снегопада в Красной Поляне идет расчистка дорог

Коммунальные службы в Красной Поляне работают над расчисткой дорог после сильного снегопада, прошедшего в ночь на воскресенье. Об этом сообщает сочинская мэрия.

В Краснополянском округе минувшей ночью выпало много снега. Работы по очистке дорог и тротуаров ведутся круглосуточно, включая федеральную автодорогу А-149. Для оперативного реагирования были заранее организованы дежурные бригады дорожников. За последние сутки они использовали 239 т противогололедных материалов.

В настоящее время снегопад в горах продолжается. Осадки на побережье незначительные.

В Сочи сохраняется штормовое предупреждение, поэтому местным жителям и гостям рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Михаил Волкодав

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