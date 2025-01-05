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Коммунальные службы расчищают дороги в Красной Поляне после ночного снегопада

Коммунальные службы расчищают дороги в Красной Поляне после обильного снегопада минувшей ночью. Об этом сообщает администрация Сочи.

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Минувшей ночью в Сочи прошли дожди, в районе Красной Поляны и поселка Эсто-Садок — обильный снегопад. Расчистка тротуаров и проезжей части ведется круглосуточно, в том числе на совмещенной федеральной автодороге А-149. Власти отметили, что заранее были выставлены дежурные бригады и дорожники. За минувшие сутки в горном кластере использовано 239 т противогололедных материалов.

В населенных пунктах Краснополянского округа продолжается снегопад, на побережье местами — незначительные осадки.

В воскресенье в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Михаил Волкодав

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