Коммунальные службы расчищают дороги в Красной Поляне после ночного снегопада

Коммунальные службы расчищают дороги в Красной Поляне после обильного снегопада минувшей ночью. Об этом сообщает администрация Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Минувшей ночью в Сочи прошли дожди, в районе Красной Поляны и поселка Эсто-Садок — обильный снегопад. Расчистка тротуаров и проезжей части ведется круглосуточно, в том числе на совмещенной федеральной автодороге А-149. Власти отметили, что заранее были выставлены дежурные бригады и дорожники. За минувшие сутки в горном кластере использовано 239 т противогололедных материалов.

В населенных пунктах Краснополянского округа продолжается снегопад, на побережье местами — незначительные осадки.

В воскресенье в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Михаил Волкодав