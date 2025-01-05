Гладков сообщил о проблемах с контроллерами на подъездах при ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проблемах в работе контроллеров на многоквартирных жилых домах в населенных пунктах, которые подвергаются постоянным обстрелам. Губернатор рассказал, что ранее в одном из таких населенных пунктах 1300 дверей не открылись в момент работы сирен ракетной опасности.

По словам господина Гладкова, после этого случая местные власти пытались устранить проблему совместно с оператором. Он также попросил жителей региона сообщать о таких ситуациях, чтобы власти могли устранять неполадки с контроллерами максимально быстро.

«Я надеюсь, что эту проблему мы решили. Но переживаем за то, что в случае ракетной опасности, обстрела территории, человек, который пытается спасти свою жизнь, жизнь своих близких, не получает такой возможности. Это, конечно, вещи недопустимые»,— сказал господин Гладков в видеообращении.

Контроллеры на двери подъездов многоквартирных домов власти Белгородской области начали устанавливать в конце января 2024 года. Во время ракетной опасности контроллер открывает дверь подъезда в течении шести секунд с начала работы сирен. На каждом подъезде, оборудованном контроллером, есть предупреждающая об этом табличка.