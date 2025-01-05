В Татарстане выделят 2,5 млрд руб. на нацпроект «Экологическое благополучие» в 2025 году

В Татарстане на национальный проект «Экологическое благополучие» в 2025 году планируется выделить более 2,5 млрд руб. Об этом сообщает «Татар-Информ».

В Татарстане предварительно включены восемь мероприятий на сумму 2,579 млрд рублей, из которых 2,3 млрд руб. поступят из федерального бюджета, а 221,4 млн руб. — из республиканского.

В рамках проекта «Вода России» в Татарстане будут реализованы два важных мероприятия. Первое — расчистка участка реки Мелекеска в Набережных Челнах на сумму 320,6 млн руб. с 2025 по 2027 год. Второе — расчистка русла реки Ноксы в Казани за 703,3 млн руб. с 2028 по 2030 год. Однако министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов получил письмо о возможности переноса сроков начала работ на 2025 год.

Также в республике запланирована рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани в 2025 году. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ совместно с Минстроем России прорабатывают вопрос включения 17 объектов по строительству и реконструкции очистных сооружений и ливневых канализаций в Татарстане.

Влас Северин